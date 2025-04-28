Полузащитник «Химок» Бакаев: Раньше играли за Артигу, теперь будем за Адиева

Полузащитникпрокомментировал результат матча с(2:2) и изменения в команде после прихода нового тренера

«Мы не можем быть удовлетворены таким результатом, потому что играли лучше. С приходом нового тренера требования всегда меняются. Мне нравятся изменения. Раньше мы играли за Артигу, сейчас будет за Адиева», — цитирует Бакаева сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Назначение Адиева связано с задачей сохранить прописку в РПЛ — клуб занимает 12-е место, рискуя вылететь в стыковые матчи. В следующих четырех турах команда должна набрать все возможные очки, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.

Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды из «Зенита», в текущем сезоне забил 6 голов в 22 матчах. Портал Transfermakt оценивает полузащитника в два миллиона евро.