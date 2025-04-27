Рахимов: Нам не хватало Даку в игре с «Факелом»

Рашид Рахимов Фото: globallookpress.com
«Нам не хватало профильного центрального нападающего, которой может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече.
Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс.
Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).