Рахимов: Нам не хватало Даку в игре с «Факелом»

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Нам не хватало профильного центрального нападающего, которой может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече.

Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс.

Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).