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    Рахимов: Нам не хватало Даку в игре с «Факелом»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Факела» (2:1).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Нам не хватало профильного центрального нападающего, которой может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече.

    Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс.

    Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).

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