Радимов: Все зависит от «Краснодара», у них есть право на ошибку

Бывший футболиствысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар стал умнее. В этом году все зависит от них, и даже право на ошибку есть. Но психологически им будет очень тяжело.

Удивительная история: как только "Спартак" приближается к первому месту, Станкович начинает делать какие‑то неправильные эксперименты, которые только мешают команде. И "Спартак" теряет очки. Вроде должен вытащить команду выше, а получается хуже», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас «Краснодар» опережает «Зенит» на четыре очка.