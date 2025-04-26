Мостовой: Сегодня нужно было побеждать, чтобы шансов на чемпионство было больше

Полузащитниквысказался о матче против(1:1).

«В матче с московским "Динамо" было не особо много моментов, поэтому итог матча закономерен. Раскрылись немножко в конце. Особо никто… Ну Гладышев, наверное, пару раз могу забить.

Вместе с командой смотрели игру "Краснодара" с "Динамо". Очень расстроились, когда Гамид Агаларов не забил пенальти. Тяжелее стало, но борьба продолжается. Сегодня нужно было побеждать, чтобы шансов на чемпионство было больше, непросто, конечно, теперь будет», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 54 очка и идет вторым в таблице РПЛ. Московское «Динамо» (47) находится на пятом месте.