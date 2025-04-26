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    Мареска: Мы будем становиться все лучше и лучше

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче против о матче против «Эвертона» (1:0).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «В первом тайме мы контролировали ход игры. Мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Хорошо, что мы были достаточно сильны и агрессивны, когда это было необходимо.

    Мы много раз говорили, что у нас нет сомнений в Николасе Джексоне Коуле Палмере, Роберте Санчесе. Это тот момент, их нужно больше поддерживать. Нико сегодня забил гол. Коул сегодня сыграл очень хорошо.

    Вы видели, как партнеры по команде праздновали вместе с Санчесом, в том числе и в конце игры. Они знают, что для Роберта это был не самый лучший момент, поэтому они поддерживают его и помогают ему.

    Мы будем становиться все лучше и лучше, потому что игроки будут все лучше и лучше понимать, как играть в разных матчах. Несомненно, именно по этой причине болельщики должны верить в нас — наша команда будет становиться все лучше и лучше. Это долгий путь, и игроки многому научатся», — приводит слова Марески Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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