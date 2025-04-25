Названо место проведения матча между сборными России и Беларуси

Сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч 10 июня 2025 года на новом Национальном стадионе в Минске.

«Могу подтвердить, что матч сборных Беларуси и России пройдёт на новом Национальном стадионе», — приводит слова первого заместителя председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевича «ТАСС»

В 2025 году национальная команда России под руководством Валерия Карпина уже провела два товарищеских матча. 19 марта россияне разгромили сборную Гренады со счётом 5:0

5 марта Россия одержала ещё одну крупную победу, на этот раз над Замбией — также 5:0.