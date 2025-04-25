Гиггз: Мы неправильно использовали Ди Марию в «Манчестер Юнайтед»

выразил разочарование тем, какиспользовался вво время своего пребывания в клубе в сезоне 2014/15.

«Ди Мария был настоящим игроком Юнайтед, я чувствовал это. Но в то время мы играли с ромбом, поэтому он играл слева от ромба. Мы никогда по-настоящему не задействовали его на родной позиции», — приводит слова Гиггза Daily Mail.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Бывший полузащитник «Юнайтед» Райн Гиггз работал в тренерском штабе клуба при Луи ван Гале. Ди Мария провел в АПЛ лишь один сезон и был продан в «Пари Сен-Жермен» в августе 2015 года. Сумма трансфера составила около 63 миллионов евро.