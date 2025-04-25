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    Гиггз: Мы неправильно использовали Ди Марию в «Манчестер Юнайтед»

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    Райан Гиггз выразил разочарование тем, как Анхель Ди Мария использовался в «Манчестер Юнайтед» во время своего пребывания в клубе в сезоне 2014/15.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    «Ди Мария был настоящим игроком Юнайтед, я чувствовал это. Но в то время мы играли с ромбом, поэтому он играл слева от ромба. Мы никогда по-настоящему не задействовали его на родной позиции», — приводит слова Гиггза Daily Mail.

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    Бывший полузащитник «Юнайтед» Райн Гиггз работал в тренерском штабе клуба при Луи ван Гале. Ди Мария провел в АПЛ лишь один сезон и был продан в «Пари Сен-Жермен» в августе 2015 года. Сумма трансфера составила около 63 миллионов евро.

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