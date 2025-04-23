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    Лапорта верит в требл «Барселоны»

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о возможном требле команды по итогам текущего сезона.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Болельщики "Барселоны" должны верить в нашего тренера и наших игроков. Я убежден, что под руководством Ханси Флика и благодаря таланту игроков у нас будет шанс выиграть требл.

    Мы играем очень хорошо, но пока ничего не добились. Финал — это игра в "орел или решка", случиться может все, что угодно, но мы очень уверены в себе», — приводит слова Лапорты AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 76 очками после 33-х сыгранных игр. В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с мадридским «Реалом», а в полуфинале Лиги чемпионов встретятся с миланским «Интером».

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