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    Головин: Тяжело самого себя назвать легендой «Монако»

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    Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о своей карьере в чемпионате Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Да, уже долго тут играю — семь лет кажутся уже очень большим сроком. Семь лет… Уже легенда клуба, наверное.

    Хотя самому себя легендой тяжело назвать — слишком серьёзное звание. Староста клуба подходит больше (смеется)», — сказал Головин «Чемпионату».

    Головин находится в «Монако» с лета 2018 года. Во Франции россиянин принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Соглашение с Головиным истекает в июне 2029 года.

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