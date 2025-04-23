Головин: Тяжело самого себя назвать легендой «Монако»

Хавбек «Монако»высказался о своей карьере в чемпионате Франции.

«Да, уже долго тут играю — семь лет кажутся уже очень большим сроком. Семь лет… Уже легенда клуба, наверное.

Хотя самому себя легендой тяжело назвать — слишком серьёзное звание. Староста клуба подходит больше (смеется)», — сказал Головин «Чемпионату».

Головин находится в «Монако» с лета 2018 года. Во Франции россиянин принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами.

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Соглашение с Головиным истекает в июне 2029 года.