Чанов считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в следующем сезоне

Бывший тренер вратарейвыразил мнение, что «армейцы» готовы бороться за чемпионство в следующем сезоне.

«В команду нужно добавить футболистов на определенные позиции. А в остальном видим, что Николич уже подготовил команду и физически, и тактически. Результат на лицо. Сейчас ЦСКА поднялся в таблице, а в следующем сезоне перед командой будет стоять задача бороться за чемпионство.

Может ли ЦСКА сделать прорыв и стать чемпионом в этом сезоне? Хочется, чтобы так было. Но если бы мы знали это заранее, то трибуны были бы пустыми», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками после 25-ти туров, отставая от лидирующего «Краснодара» (55) на 7 очков.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «армейцы» проведут против «Спартака» 26 апреля на «Лукойл-Арене».