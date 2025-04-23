ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиСистемный крах «Лестера». Роковые ошибки и провальные трансферы обернулись катастрофой
    Все новости спорта

    Чанов считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в следующем сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что «армейцы» готовы бороться за чемпионство в следующем сезоне.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    «В команду нужно добавить футболистов на определенные позиции. А в остальном видим, что Николич уже подготовил команду и физически, и тактически. Результат на лицо. Сейчас ЦСКА поднялся в таблице, а в следующем сезоне перед командой будет стоять задача бороться за чемпионство.

    Может ли ЦСКА сделать прорыв и стать чемпионом в этом сезоне? Хочется, чтобы так было. Но если бы мы знали это заранее, то трибуны были бы пустыми», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

    ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками после 25-ти туров, отставая от лидирующего «Краснодара» (55) на 7 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «армейцы» проведут против «Спартака» 26 апреля на «Лукойл-Арене».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут без прелюдий
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» раздавит «россонери»?!
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры