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    Дмитрий Андреев: «Оренбург» может сохранить место в РПЛ

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    Бывший спортивный директор, а ранее капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что у его бывшей команды довольно неплохие перспективы в плане борьбы за выживание в РПЛ.

    Дмитрий Андреев
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    Дмитрий Андреев

    «У "Оренбурга" хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. Есть клубы, которые выглядят гораздо хуже. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо», — сказал Андреев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Оренбург» после 25 туров идет 15-м в таблице РПЛ с 17 очками. Отставание от «Пари НН», который идет строчкой выше, всего три очка. От спасительной 12-й позиции — 6 очков.

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