Дмитрий Андреев: «Оренбург» может сохранить место в РПЛ

Бывший спортивный директор, а ранее капитан «Оренбурга»считает, что у его бывшей команды довольно неплохие перспективы в плане борьбы за выживание в РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Андреев Фото: premierliga.ru

«У "Оренбурга" хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. Есть клубы, которые выглядят гораздо хуже. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо», — сказал Андреев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Оренбург» после 25 туров идет 15-м в таблице РПЛ с 17 очками. Отставание от «Пари НН», который идет строчкой выше, всего три очка. От спасительной 12-й позиции — 6 очков.