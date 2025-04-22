Радченко: «Зенит» на первом месте по числу воспитанников, играющих в РПЛ и ФНЛ

Известный в прошлом российский нападающийне согласен с тем, кто утверждает, что в «Зените» не доверяют своим воспитанникам.

«Зенит» критикуют только те, кто не видит воспитанников команды. Однако у клуба очень много своих воспитанников. Существует таблица, где «Зенит» занимает первое место по числу воспитанников, играющих в РПЛ и ФНЛ.

Думаю, эта критика несправедлива. Из академии выпускается много футболистов, выступающих на профессиональном уровне. Да, им трудно попасть в основной состав «Зенита», но причина этого ясна. Посмотрите на того же Ваханию, который раскрылся в «Ростове». Сейчас «Зенит» хочет вернуть его обратно«, — сказал Радченко "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" занимает второе место в таблице РПЛ с 53 очками. Лидером остается "Краснодар" (55).