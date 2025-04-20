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    Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль: Мне жалко Захаряна

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    Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль сообщил, когда стоит ждать на футбольном поле в официальных играх Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Захарян, пожалуй, дальше всех от возвращения на поле. В этой ситуации мы не будем торопиться. Думаю, только к самому концу сезона он сможет помочь нам. Обидно, конечно, что его нет. Когда он был в строю, показывал свой уровень. Жалко его, потому что адаптация далась трудно из-за травм.

    Это его второй сезон, он отлично поработал летом, чтобы подойти к сезону в форме, но тут же получил повреждение. Честно говоря, он проходит через настоящее испытание. Остается только ждать, чтобы он восстановился как можно быстрее, не получил новых травм и смог набрать форму, обрести стабильность и показать весь свой потенциал», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

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    • Летом 21-летний Захарян получил очередную травму и с тех пор находится в лазарете. В этом сезоне он сыграл всего 4 матча за «Реал Сосьедад», забил один мяч и отметился одним ассистом.

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