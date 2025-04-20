Осинькин: Это одна из лучших игр для «Крыльев» в весенней части чемпионата

Главный тренер самарскихвысказался о матче против(1:1).

«Это одна из лучших игр для "Крыльев" в весенней части чемпионата. Нам бы еще чуть‑чуть побольше контригры.

Неплохой матч, но очень хорошим его трудно назвать. Есть моменты, где я жду большего. Немножко стерильное владение мяча было в первом тайме. Это состояние надо было перетерпеть. Мы чуть‑чуть подзадохнулись, хотелось бы больших скоростей. В конце было три‑четыре атаки, в которых можно было рассчитывать на гол. В целом равная игра», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 11-й позиции (27).