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    Осинькин: Это одна из лучших игр для «Крыльев» в весенней части чемпионата

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против ЦСКА (1:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Это одна из лучших игр для "Крыльев" в весенней части чемпионата. Нам бы еще чуть‑чуть побольше контригры.

    Неплохой матч, но очень хорошим его трудно назвать. Есть моменты, где я жду большего. Немножко стерильное владение мяча было в первом тайме. Это состояние надо было перетерпеть. Мы чуть‑чуть подзадохнулись, хотелось бы больших скоростей. В конце было три‑четыре атаки, в которых можно было рассчитывать на гол. В целом равная игра», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 11-й позиции (27).

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