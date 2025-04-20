«Лестер» проиграл минимально «Ливерпулю» и выбыл в Чемпионшип

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде одержал минимальную победу над «Лестером» со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр».

В первом тайме не смогли счет матча, несмотря на полное домнирование гостей по ходу половины.

Судьбу встречи решил эпизод на 76-й минуте: после розыгрыша углового мяч заметался в штрафной, Салах пробил в штангу, Жота попал в перекладину, а затем Трент Александер-Арнольд подхватил отскок и мощным ударом отправил мяч в ворота

После этой победы «Ливерпуль» сохраняет лидерство в чемпионате, набрав 79 очков после 33 туров и уверенно идёт к титулу. «Лестер» с 18 очками занимает 19-е место и за пять туров до конца сезона лишается шансов остаться в Премьер-лиге