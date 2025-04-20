«Лестер» проиграл минимально «Ливерпулю» и выбыл в Чемпионшип

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
В первом тайме не смогли счет матча, несмотря на полное домнирование гостей по ходу половины.
Судьбу встречи решил эпизод на 76-й минуте: после розыгрыша углового мяч заметался в штрафной, Салах пробил в штангу, Жота попал в перекладину, а затем Трент Александер-Арнольд подхватил отскок и мощным ударом отправил мяч в ворота
После этой победы «Ливерпуль» сохраняет лидерство в чемпионате, набрав 79 очков после 33 туров и уверенно идёт к титулу. «Лестер» с 18 очками занимает 19-е место и за пять туров до конца сезона лишается шансов остаться в Премьер-лиге
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Ливерпуль 0:1
Голы: 0:1 Трент Александер-Арнольд (76'), 2:0 Martins Junior (45 + 1'), 2:1 Bobir Abdikholikov (52'), 3:1 Salifou Soumah (90') Лестер: Мадс Хермансен, Рикарду Перейра (Джеймс Джастин, 83'), Ваут Фас, Конор Коди, Люк Томас, Вильфред Ндиди (Оливер Скипп, 83'), Бубакари Сумаре, Билаль эль-Ханнус, Бобби Декордова-Рид (Факундо Буонанотте, 61'), Стефи Мавидиди (Jeremy Monga, 85'), Джейми Варди (Патсон Дака, 62') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 71'), Луис Диас (Кёртис Джонс, 90'), Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 71'), Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 60') Предупреждения: Конор Брэдли (65'), Вильфред Ндиди (70'), Трент Александер-Арнольд (77')