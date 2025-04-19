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    Агент Джикии: В «Химках» уже давно есть проблемы

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    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, выразил мнение, что поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов занял не совсем адекватную позицию по отношению к игрокам.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам.

    «Заявление Садыгова? Любой нормальный человек понимает, что перекладывать с больной головы на здоровую — такое себе. В "Химках" уже давно есть проблемы, акционеру нужно было решить свои вопросы. Это никак не оправдывает того, что он прекратил финансировать клуб и оставил ребят без зарплаты. Первые один‑два месяца ребята спокойно реагировали, играли, никак не высказывались. Когда все мыслимые и немыслимые сроки прошли, ребята захотели понимания. Нельзя связывать какие‑то две игры и увольнение тренера с их позицией.

    Увольнение Артиги послужило триггером к тому, что футболисты решили разобраться в ситуации. Всё происходит из‑за того, что акционер не смог обеспечить финансирование. Это высказывание — перекладывание с больной головы на здоровую. Было понятно, что акционер повел себя некорректно, еще после его встречи с футболистами. Тогда было понятно, что его позиция не совсем адекватная», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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    «Химки» с 23 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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