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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Фиорентина» сыграла вничью с «Целе» и вышла в полуфинал Лиги конференций

    «Фиорентина» — «Целе»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Фиорентина» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграла вничью со словенским «Целе» — 2:2.

    Мойзе Кен
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    Мойзе Кен

    В первом тайме единственный гол на счету полузащитника «фиалок» Роландо Мандагоры на 37-й минуте встречи.

    Во втором тайме «Целе» забил дважды — Алеша Матко сравнял счет на 54-й минуте, Клемен Неманич вывел свою команду вперед на 65-й. Мойзе Кен сравнял счет на 67-й минуте встречи и установил окончательный счет в матче.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Фиорентина — Целе 2:2
    Голы: 1:0 Роландо Мандрагора (37'), 1:1 Алёша Матко (54'), 1:2 Клемен Неманич (66'), 2:2 Мойзе Кин (67'), 3:2 Лука Раньери (77') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 81'), Майкл Фолоруншо, Роландо Мандрагора (Ясин Адли, 90'), Данило Катальди, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 80'), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 90') Целе: Рикардо Силва, Жан Карничник, Марк Забуковник, Клемен Неманич, Дамьян Вуклисевич, Хуанхо Ньето, Марио Квесич, Логан Делорье-Шобе, Свит Сешлар, Тамар Светлин, Алёша Матко (Эдмилсон Фильо, 90') Предупреждения: Майкл Фолоруншо (55'), Роландо Мандрагора (61'), Дамьян Вуклисевич (90 + 5')

    Российский нападающий «Целе» Никита Иосифов провел всю игру на скамейке запасных.

    «Фиорентина» благодаря победе в первом матче (2:1) вышла в полуфинал турнира, действующий чемпион Словении завершает свое выступление. Общий счет — 4:3 в пользу подопечных Раффаэле Палладино.

    «Фиалки» в полуфинале сыграют с испанским «Бетисом».

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