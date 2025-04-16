Кейн: «Бавария» должна сыграть лучше, чем в первом матче

Форвард «Баварии»отметил, чего он ждет от ответного матча против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы убеждены, что можем все изменить, хоть в первом матче все и могло сложиться иначе. Не думаю, что "Интер" воспринимает выход в плей-офф как должное, они ожидают борьбы.

Мы должны сыграть лучше, чем в первой игре, более хладнокровно. Но это вызов, к которому мы готовы», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

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«Бавария» встретится с «Интером» в гостях в среду, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первом матче мюнхенский клуб проиграл со счетом 1:2.