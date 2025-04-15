Индзаги прокомментировал предстоящую игру с «Баварией»

Главный тренер «Интера»прокомментировал предстоящую ответную игру с мюнхенской «Баварией» и добавил, что его команда должна сохранять спокойствие и показывать свой футбол.

«Мы испытываем не только напряжение, но и огромную гордость за то, как складывается этот сезон. Мы знаем, что завтрашняя игра будет очень трудной, мы должны забыть о результате первого матча, но не об игре.

Мы провели отличный матч, но мы знаем о силе соперника. Нам нужно будет провести отличный матч, с хорошим темпом, агрессией и правильным настроем.

Вчера у нас была короткая, но интенсивная тренировка. Димарко был в порядке, Карлос Аугусто был в порядке, как и Фраттези с Залевски. У нас по-прежнему отсутствуют Дюмфрис и Зелиньски, а также Корреа, которого нет в списке.

Компани был умным игроком, он также доказывает это как тренер. У него много талантливых игроков, нам нужно будет постараться повторить то, как мы играли в первом матче. Нам придется постараться удерживать мяч как можно дольше, и это будет еще сложнее, потому что "Бавария" очень хорошо прессингует.

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Мы должны думать не о результате, а об игре. Не нужно смотреть на результаты предыдущих "Интера" и "Баварии", которые здесь, на "Сан-Сиро", не всегда были положительными.

Ребята настроены позитивно, команда знает, что мы играем против отличного соперника. Мы уважаем их, но при должном внимании мы можем провести отличную игру», — сказал Индзаги.

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Второй матч четвертьфинала пройдет пройдет 16 апреля в Милане. Первая игра осталась за «Интером» (2:1).