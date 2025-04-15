Дембеле: «Золотой мяч»? Меня мотивируют коллективные титулы

Форвард «ПСЖ»отметил, мотивирует ли его возможность выиграть «Золотой мяч».

По словам нападающего, он сосредоточен на завоевании большего количества трофеев с «ПСЖ» в этом сезоне, а не на индивидуальных наградах.

«Победа в Лиге чемпионов и "Золотой мяч"? До победы в Лиге чемпионов еще далеко. Но меня мотивируют коллективные титулы, хочу выиграть первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов. Мы будем идти шаг за шагом», — цитирует француза Get French Football News.

В нынешнем сезоне француз забил 32 гола и отдал 10 результативных передач в 41 игре во всех соревнованиях, и 24 из этих голов были забиты в 2025 году.