ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    Дембеле: «Золотой мяч»? Меня мотивируют коллективные титулы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отметил, мотивирует ли его возможность выиграть «Золотой мяч».

    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле

    По словам нападающего, он сосредоточен на завоевании большего количества трофеев с «ПСЖ» в этом сезоне, а не на индивидуальных наградах.

    «Победа в Лиге чемпионов и "Золотой мяч"? До победы в Лиге чемпионов еще далеко. Но меня мотивируют коллективные титулы, хочу выиграть первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов. Мы будем идти шаг за шагом», — цитирует француза Get French Football News.

    В нынешнем сезоне француз забил 32 гола и отдал 10 результативных передач в 41 игре во всех соревнованиях, и 24 из этих голов были забиты в 2025 году.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • «Авангард» вновь поведет в серии
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры