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    Гвардиола: Мы провели очень хороший матч с первой до последней минуты

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче с «Кристал Пэлас» (5:2).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Думаю, мы провели очень хороший матч с первой до последней минуты. Проигрывали 0:2, но создали много моментов, и уже в перерыве я сказал ребятам, что мы играем хорошо.

    Переломным моментом стал штрафной удар в исполнении Кевина [де Брюйне] — после этого мы действительно прибавили.

    Учитывая, что уступали 0:2 и зная, как "Кристал Пэлас" играл в последних матчах, мы провели очень качественную игру», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Манчестер Сити» стало 55 очков и 4-е место, «Кристал Пэлас» (43) — 11-й.

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