Гвардиола: Мы провели очень хороший матч с первой до последней минуты

Главный тренервысказался о победе в матче с(5:2).

«Думаю, мы провели очень хороший матч с первой до последней минуты. Проигрывали 0:2, но создали много моментов, и уже в перерыве я сказал ребятам, что мы играем хорошо.

Переломным моментом стал штрафной удар в исполнении Кевина [де Брюйне] — после этого мы действительно прибавили.

Учитывая, что уступали 0:2 и зная, как "Кристал Пэлас" играл в последних матчах, мы провели очень качественную игру», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Манчестер Сити» стало 55 очков и 4-е место, «Кристал Пэлас» (43) — 11-й.