«Сельта» — «Эспаньол»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 31-го тура испанской Примерына своем поле потерпела поражение отсо счетом 0:2.

Оба мяча в этом матче забил 22-летний нападающий Роберто Фернандес. Сначала он отличился на 28-й минуте, а затем на 63-й минуте.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Сельта — Эспаньол 0:2 Голы: 0:1 Роберто Фернандес (28'), 0:2 Роберто Фернандес (63') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес (Жаилсон, 62'), Карл Старфельт (Карлос Домингес, 15'), Маркос Алонсо, Серхио Каррейра (Уиллот Сведберг, 71'), Оскар Мингуэза, Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Илаш Мориба, 46'), Яго Аспас (Fer Lopez, 63'), Пабло Дуран, Альфон Гонсалес Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Фернандо Калеро, 83'), Эдуардо Экспозито (Пере Милья, 75'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Алекс Краль, 46'), Хавьер Пуадо (Валид Шеддира, 83'), Antoniu Roca (Jofre Carreras, 64') Предупреждения: Поль Лосано (44'), Хави Родригес (45 + 4'), Жаилсон (65'), Хавьер Пуадо (77')

«Эспаньол» поднялся на 14-е место с 35 очками в 30 матчах. «Сельта» идет на седьмой строчке с 43 очками в 31 игре.