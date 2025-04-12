ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиУвольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке
  • 21:26
    • «Бавария» и «Боруссия» Д сыграли результативную ничью в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Арсенал» не смог победить «Брентфорд»
  • 21:15
    • «Интер» дома переиграл «Кальяри»
    Все новости спорта

    «Сельта» уступила «Эспаньолу» в матче Примеры

    «Сельта» — «Эспаньол»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Эспаньол
    В матче 31-го тура испанской Примеры «Сельта» на своем поле потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 0:2.

    Роберто Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Фернандес

    Оба мяча в этом матче забил 22-летний нападающий Роберто Фернандес. Сначала он отличился на 28-й минуте, а затем на 63-й минуте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Эспаньол 0:2
    Голы: 0:1 Роберто Фернандес (28'), 0:2 Роберто Фернандес (63') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес (Жаилсон, 62'), Карл Старфельт (Карлос Домингес, 15'), Маркос Алонсо, Серхио Каррейра (Уиллот Сведберг, 71'), Оскар Мингуэза, Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Илаш Мориба, 46'), Яго Аспас (Fer Lopez, 63'), Пабло Дуран, Альфон Гонсалес Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Фернандо Калеро, 83'), Эдуардо Экспозито (Пере Милья, 75'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Алекс Краль, 46'), Хавьер Пуадо (Валид Шеддира, 83'), Antoniu Roca (Jofre Carreras, 64') Предупреждения: Поль Лосано (44'), Хави Родригес (45 + 4'), Жаилсон (65'), Хавьер Пуадо (77')

    «Эспаньол» поднялся на 14-е место с 35 очками в 30 матчах. «Сельта» идет на седьмой строчке с 43 очками в 31 игре.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Вернется ли «Ювентус» в зону Лиги чемпионов?
  • «Ювентус» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Краснодар» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры