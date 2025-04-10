Раньери составил список потенциальных преемников на свой пост

По сообщению Sky Sport Italia, главный тренеробозначил список кандидатов, которые могут стать следующим наставником римлян.

73-летний наставник представил перечень специалистов, которые могли бы возглавить команду со следующего сезона.

Среди кандидатов числятся такие тренеры как Стефано Пиоли, Маурицио Сарри, Винченцо Монтелла и Патрик Вийера. В качестве второстепенных вариантов были названы кандидатуры Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.

Прогнозы и ставки на Серию А

Под руководством Раньери, «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А с 53 очками после 31 тура.

Календарь и таблица Серии А

По окончанию нынешнего сезона, Раньери будет консультантом клуба по спортивным вопросам.