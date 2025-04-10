Раньери составил список потенциальных преемников на свой пост

Клаудио Раньери Фото: globallookpress.com
73-летний наставник представил перечень специалистов, которые могли бы возглавить команду со следующего сезона.
Среди кандидатов числятся такие тренеры как Стефано Пиоли, Маурицио Сарри, Винченцо Монтелла и Патрик Вийера. В качестве второстепенных вариантов были названы кандидатуры Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.
Под руководством Раньери, «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А с 53 очками после 31 тура.
По окончанию нынешнего сезона, Раньери будет консультантом клуба по спортивным вопросам.