«Фулхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

В 31-м туре АПЛдома выиграл усо счетом 3:2.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексис Макалистер.

«Дачники» смогли ответить тремя забитыми мячами еще до перерыва, отличились Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родриго Мунис.

«Ливерпуль» смог ответить лишь одним голом в исполнении Луиса Диаса на 72-й минуте.

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