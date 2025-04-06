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    «Фулхэм» неожиданно победил «Ливерпуль»

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В 31-м туре АПЛ «Фулхэм» дома выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:2.

    Родриго Мунис
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    Родриго Мунис

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексис Макалистер.

    «Дачники» смогли ответить тремя забитыми мячами еще до перерыва, отличились Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родриго Мунис.

    «Ливерпуль» смог ответить лишь одним голом в исполнении Луиса Диаса на 72-й минуте.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Ливерпуль 3:2
    Голы: 0:1 Алексис Мак Аллистер (14'), 1:1 Райан Сесеньон (23'), 2:1 Алекс Айуоби (32'), 3:1 Родриго Мунис (37'), 3:2 Луис Диас (72') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Саша Лукич (Харрисон Рид, 76'), Райан Сесеньон (Адама Траоре, 82'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 76'), Алекс Айуоби (Кенни Тете, 82'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 76') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон (Федерико Кьеза, 82'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Конор Брэдли, 67'), Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 67'), Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 55'), Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 55') Предупреждения: Саша Лукич (46'), Эмиль Смит-Роу (86'), Бернд Лено (90 + 5')

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