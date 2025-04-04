Постекоглу: «Тоттенхэм» пропустил очень неудачный гол

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался по итогам игры 30-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

«Сложная игра. Другого не приходилось и ждать, но я также полагаю, что матч вышел напряжённым. Нам пришлось упорно бороться, чтобы оставаться в игре, и я думаю, что мы хорошо справились с этим. Мы пропустили очень неудачный гол, который сильно разочаровал всех нас. Он стоил нам очень дорого.

Считаю, что мы блестяще отреагировали на пропущенный, забили сами, после чего у нас было несколько возможностей что-то изменить, но в итоге мы потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» с 34 очками после 30 матчей идет на 14-м месте в таблице АПЛ.