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    Постекоглу: «Тоттенхэм» пропустил очень неудачный гол

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам игры 30-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Сложная игра. Другого не приходилось и ждать, но я также полагаю, что матч вышел напряжённым. Нам пришлось упорно бороться, чтобы оставаться в игре, и я думаю, что мы хорошо справились с этим. Мы пропустили очень неудачный гол, который сильно разочаровал всех нас. Он стоил нам очень дорого.

    Считаю, что мы блестяще отреагировали на пропущенный, забили сами, после чего у нас было несколько возможностей что-то изменить, но в итоге мы потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» с 34 очками после 30 матчей идет на 14-м месте в таблице АПЛ.

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