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    Гончаренко — о поражении «Пари НН»: Не могу сказать, что «Оренбург» удивил

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    «Нужно поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион, извиниться перед ними за такой результат. Мы не можем системно выступать, когда у нас выпадают три основных игрока. Из-за этого страдает и оборона. Нам нужно продолжать действовать, но пока так.

    Не могу сказать, что "Оренбург" удивил. Мы понимали, как они будут действовать, но пропустили с двух стандартов. То же самое было и в матче с "Краснодаром". Угловые удары для нас сейчас являются большой проблемой», — передает слова Гончаренко Чемпионат.

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    • После этого матча «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против московского «Динамо» 12-го апреля.

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