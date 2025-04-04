Гончаренко — о поражении «Пари НН»: Не могу сказать, что «Оренбург» удивил

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ против(1:2).

«Нужно поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион, извиниться перед ними за такой результат. Мы не можем системно выступать, когда у нас выпадают три основных игрока. Из-за этого страдает и оборона. Нам нужно продолжать действовать, но пока так.

Не могу сказать, что "Оренбург" удивил. Мы понимали, как они будут действовать, но пропустили с двух стандартов. То же самое было и в матче с "Краснодаром". Угловые удары для нас сейчас являются большой проблемой», — передает слова Гончаренко Чемпионат.

После этого матча «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против московского «Динамо» 12-го апреля.