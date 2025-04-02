CAS: Норманна виновен в расторжении контракта с «Ростовом»

Подошло к концу заседание по рассмотрению аппеляции на решение суда ФИФА в деле норвежского хавбека

«31 марта спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК "Ростов", обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. Суд отклонил апелляции футболиста и ФК "Аль-Раед" в полном объеме.

Тем самым в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — написано в сообщении на официальном сайте «Ростова».

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Напомним, в августе 2023 года Норманн самовольно покинул Россию, имея на руках действующий контракт с «Ростовом» и находясь в аренде в московском «Динамо». В эти клубы он направил письмо о расторжении договора.