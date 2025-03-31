ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
    Все новости спорта

    Комличенко: С нами никому легко не будет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Акрон
    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о матче против «Акрона» (3:2).

    Николай Комличенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко

    «Здоровье? Да вроде потихонечку. Чуть‑чуть челюсть, чувствую, болит. Сейчас уже организм успокоился, чувствую, что голова болит и кружится. Защитник на меня наступил, мне показалось, специально. У него был шанс спокойно перепрыгнуть меня, но он решил наступить. Но мне так показалось. Судья сказал, что всё было чисто и не специально.

    Максим (Осипенко) у нас штатный пенальтист. Теперь — не знаю (смеется). Будем общаться и разговаривать, что дальше. Тяжело далась победа. Посмотрите на меня — кровью и потом. Молодцы, что после пропущенного мяча не расстроились и продолжили играть, хорошо забили. Вся команда пошла вперед, начали бороться дальше, и это принесло результат.

    33 очка? С нами никому легко не будет. Точно не будем бросать весла и будем дальше биться, стараться и радовать наших болельщиков», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры