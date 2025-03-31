Комличенко: С нами никому легко не будет

Нападающийвысказался о матче против(3:2).

«Здоровье? Да вроде потихонечку. Чуть‑чуть челюсть, чувствую, болит. Сейчас уже организм успокоился, чувствую, что голова болит и кружится. Защитник на меня наступил, мне показалось, специально. У него был шанс спокойно перепрыгнуть меня, но он решил наступить. Но мне так показалось. Судья сказал, что всё было чисто и не специально.

Максим (Осипенко) у нас штатный пенальтист. Теперь — не знаю (смеется). Будем общаться и разговаривать, что дальше. Тяжело далась победа. Посмотрите на меня — кровью и потом. Молодцы, что после пропущенного мяча не расстроились и продолжили играть, хорошо забили. Вся команда пошла вперед, начали бороться дальше, и это принесло результат.

33 очка? С нами никому легко не будет. Точно не будем бросать весла и будем дальше биться, стараться и радовать наших болельщиков», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.