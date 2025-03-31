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    Дьяков: Игру «Факела» невозможно смотреть

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    Бывший защитник сборной России и многих клубов РПЛ Виталий Дьяков считает, что воронежский «Факел» оставляет жалкое впечатление и выглядит слабее большинства конкурентов в борьбе за выживание.

    Виталий Дьяков
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    Виталий Дьяков

    «Ушел и ушел Пятибратов в отставку. "Факелу" хуже не будет. Ладно, проиграли "Краснодару" со счетом 0:5, но в целом игра воронежцев — это удручающее зрелище, ее невозможно смотреть. На домашних играх хотя бы слышна атмосфера от болельщиков, но сам футбол — полный ужас.

  • Пятибратов покинул «Факел»
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    • А на выездах ещё хуже. Смена тренера должна была случиться. Хорошо, что Пятибратов ушёл сам, ведь команде нужно спасаться, а игры нет. Если "Оренбург" вылетает, то хотя бы отчасти показывает весёлый и интересный футбол. А у "Факела" такого нет», — сказал Дьяков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 22-м туре «Факел» потерпел разгромное поражение в гостях от «Краснодара» (0:5), сейчас команда идет на 15-й строчке в таблице РПЛ с 14 очками.

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