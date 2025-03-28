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    «Осасуна» намерена обжаловать результат матча с «Барселоной»

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    «Осасуна» собирается подать протест на матч 27-го тура испанской Примеры с «Барселоной», в которой она уступила со счетом 0:3.

    Иньиго Мартинес
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    Иньиго Мартинес

    Причиной такого решения стал то, что защитник соперника Иньиго Мартинес не имел право выходить на футбольное поле.

    По регламенту ФИФА, футболист, который не был включен в заявку сборной по медицинским показаниям, не имеет права участвовать в матчах за клуб в течение пяти календарных дней после международной паузы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    33-летний Мартинес не попал в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций 20 и 23 марта, но уже через 4 дня вышел против «Осасуны».

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