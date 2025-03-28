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    Черчесов: Не завидую Карпину

    Футбол Сборная России Футбол России
    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о товарищеских матчах национальной команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0) в контрольных играх в Москве.

    «Бывает, что даже те сборные, которые приезжают, выходят неосновным составом. Это раздражает. Не завидую Валерию Георгиевичу Карпину, потому что ты даже не можешь оценить игроков.

    Было бы хорошо, если бы команды, которые дают добро, приезжали бы основными составами», — заявил Черчесов в интервью РИА Новости.

    Сборная России отстранена от международных турниров с весны 2022 года.

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