Черчесов: Не завидую Карпину

Экс-наставник сборной Россиивысказался о товарищеских матчах национальной команды.

Ранее сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0) в контрольных играх в Москве.

«Бывает, что даже те сборные, которые приезжают, выходят неосновным составом. Это раздражает. Не завидую Валерию Георгиевичу Карпину, потому что ты даже не можешь оценить игроков.

Было бы хорошо, если бы команды, которые дают добро, приезжали бы основными составами», — заявил Черчесов в интервью РИА Новости.

Сборная России отстранена от международных турниров с весны 2022 года.