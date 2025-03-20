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    Лаутаро Мартинес получил травму

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    Форвард сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес не поможет национальной команде в мартовских матчах. Об этом информирует пресс‑служба Ассоциации футбола Аргентины.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    27‑летний нападающий покинул расположение сборной Аргентины из‑за травмы подколенного сухожилия.

    В понедельник был определен окончательный состав сборной на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против сборных Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта). Также мартовские матчи Аргентины пропустит нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

    Лаутаро Мартинес в текущем сезоне провел 39 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.

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