Лаутаро Мартинес получил травму

Форвард сборной Аргентины и «Интера»не поможет национальной команде в мартовских матчах. Об этом информирует пресс‑служба Ассоциации футбола Аргентины.

27‑летний нападающий покинул расположение сборной Аргентины из‑за травмы подколенного сухожилия.

В понедельник был определен окончательный состав сборной на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против сборных Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта). Также мартовские матчи Аргентины пропустит нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Лаутаро Мартинес в текущем сезоне провел 39 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.