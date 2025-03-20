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    Батраков: После первого тайма все поздравили Дзюбу с рекордом

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Гренады
    Хавбек сборной России Алексей Батраков прокомментировал на историческое достижение форварда национальной команды Артема Дзюбы.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    19 марта Россия разгромила Гренаду (5:0), а Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 забитым голом.

    «После первого тайма все поздравили Дзюбу с рекордом. Артем был радостный. Постарались помочь ему, чтобы он побил рекорд. Это большое событие для всего российского футбола. Но хочется отдать Артему должное — он не говорил играть только на него, он вышел играть за сборную России и помогать команде», — заявил Батраков «Чемпионату».

    25 марта сборная России проведет матч с командой Замбии.

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