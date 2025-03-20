Батраков: После первого тайма все поздравили Дзюбу с рекордом

Хавбек сборной Россиипрокомментировал на историческое достижение форварда национальной команды

19 марта Россия разгромила Гренаду (5:0), а Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 забитым голом.

«После первого тайма все поздравили Дзюбу с рекордом. Артем был радостный. Постарались помочь ему, чтобы он побил рекорд. Это большое событие для всего российского футбола. Но хочется отдать Артему должное — он не говорил играть только на него, он вышел играть за сборную России и помогать команде», — заявил Батраков «Чемпионату».

25 марта сборная России проведет матч с командой Замбии.