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    Мбаппе назвал идеального прееммника Дешама на посту главного тренера сборной Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что Зинедин Зидан является идеальным преемником Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Преемника Дешама? Не знаю. Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нём, поскольку это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решения. Все говорят о Зидане. Мы [футболисты] не собираемся делать вид, что живём в пещере и не знаем, что происходит вокруг. Однако не наше дело говорить об этом.

    Есть ли представление об идеальном преемнике? Зинедин Зидан! Но, как я сказал ранее, решать будет Филипп Диалло (президент Федерации футбола Франции), именно ему принадлежит эта задача. Посмотрим, на каких критериях он будет основываться и какое решение примет», — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

    Ранее стало известно о том, что Дидье Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026-го года.

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