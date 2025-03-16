2-й таймАтлетико — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Атлетико» — «Барселона». Онлайн
  • 00:07
    • Мартинс: Каждый матч Промес поддерживает нас в групповом чате
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Юнайтед
    «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Лестер» (3:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

    В составе «красных дьяволов» голы записали на свой счет Расмус Хейлунн на 28-й минуте, Алехандро Гарначо на 67-й минуте и Бруну Фернандеш на 90-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3
    Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (28'), 0:2 Алехандро Гарначо (67'), 0:3 Бруну Фернандеш (90') Лестер: Мадс Хермансен, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин (Кейси Макатир, 82'), Виктор Кристансен (Стефи Мавидиди, 82'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Гарри Уинкс, 64'), Билаль эль-Ханнус (Джордан Айю, 90'), Патсон Дака (Факундо Буонанотте, 64'), Джейми Варди Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт, Виктор Линделёф, Алехандро Гарначо (Гарри Амасс, 69'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Джошуа Зиркзее, 69'), Мануэль Угарте (Каземиро, 69'), Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 85'), Ayden Heaven (Тоби Колльер, 51') Предупреждения: Билаль эль-Ханнус (33'), Вильфред Ндиди (77')

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Лестер» — на 19-й позиции с 17-ю баллами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Клипперс» одержит победу над аутсайдером Востока?
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Арсенал» должен побеждать «Чайку», «Виченцу» не сможет остановить «Лекко»
  • Экспресс дня 17 марта. Прогноз и ставки
  • 3.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бублик — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры