«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:3, обзор голов

всухую обыграл(3:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «красных дьяволов» голы записали на свой счет Расмус Хейлунн на 28-й минуте, Алехандро Гарначо на 67-й минуте и Бруну Фернандеш на 90-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3 Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (28'), 0:2 Алехандро Гарначо (67'), 0:3 Бруну Фернандеш (90') Лестер: Мадс Хермансен, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин (Кейси Макатир, 82'), Виктор Кристансен (Стефи Мавидиди, 82'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Гарри Уинкс, 64'), Билаль эль-Ханнус (Джордан Айю, 90'), Патсон Дака (Факундо Буонанотте, 64'), Джейми Варди Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт, Виктор Линделёф, Алехандро Гарначо (Гарри Амасс, 69'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Джошуа Зиркзее, 69'), Мануэль Угарте (Каземиро, 69'), Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 85'), Ayden Heaven (Тоби Колльер, 51') Предупреждения: Билаль эль-Ханнус (33'), Вильфред Ндиди (77')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Лестер» — на 19-й позиции с 17-ю баллами.