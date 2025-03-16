Гончаренко: Игра была под нашим контролем

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«К сожалению, мы много пропускаем со стандартов. Думаю, что мы не заслуживали такого результата. Потому что и первая половина, и концовка второй половины, может быть, за исключение 15 минут второго тайма, мы были лучше. Игра была под нашим контролем. Нам нужно продолжать верить, потому что у нас достаточно сил и качеств, чтобы дальше хорошо играть.

Не понравилось, что не смогли забить. Были предпосылки, где‑то неудачная обработка, где‑то вратарь удачно сыграл, где‑то плохое расположение, чтобы завершать.

Замена Кокшарова? Замена напрашивалась, потому что Кокшаров уже набегался. Нам нужен был игрок, который сбрасывает мячи в чужой штрафной», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Рубина» стало 32 очка и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 баллов и 13-я строчка.