ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав КаменевВ ожидании вердикта. Положительная допинг-проба поставит крест на карьере Каменева?
    Все новости спорта

    Гончаренко: Игра была под нашим контролем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Нижний Новгород
    Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался о матче против «Рубина» (0:1).

    Виктор Ганчаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Ганчаренко

    «К сожалению, мы много пропускаем со стандартов. Думаю, что мы не заслуживали такого результата. Потому что и первая половина, и концовка второй половины, может быть, за исключение 15 минут второго тайма, мы были лучше. Игра была под нашим контролем. Нам нужно продолжать верить, потому что у нас достаточно сил и качеств, чтобы дальше хорошо играть.

    Не понравилось, что не смогли забить. Были предпосылки, где‑то неудачная обработка, где‑то вратарь удачно сыграл, где‑то плохое расположение, чтобы завершать.

    Замена Кокшарова? Замена напрашивалась, потому что Кокшаров уже набегался. Нам нужен был игрок, который сбрасывает мячи в чужой штрафной», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Рубина» стало 32 очка и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 баллов и 13-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» Кубок лиги?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры