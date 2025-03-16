Акинфеев: Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи

Вратарьпрокомментировал победу над(2:1).

«Я играю с давних времен, и многие не помнят, что у меня много передач было: и голевых, и предголевых. Но дело в том, что теперь, оказывается, Сауль может забить только с моего паса. Дай бог, чтобы его прорвало. Самое главное — мы выиграли. Был тяжелый матч. Предыдущий матч, когда "Акрон" играл здесь с "Крыльями", я смотрел и понимал, что нас ждет. Все то же самое было. Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть.

Не обидно ли пропустить первый мяч в году? Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

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В 22-м туре «Акрон» примет «Ростов», а ЦСКА — «Динамо» Мх.