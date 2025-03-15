«Реал» еле-еле дожал «Вильярреал»: дубль Мбаппе принёс мадридцам важную победу

«Реал» вернулся на вершину Ла Лиги после напряжённого матча с «Вильярреалом». Команда Карло Анчелотти пропустила первой, но быстрый дубль Килиана Мбаппе перевернул игру и обеспечил гостям победу. Этот успех позволил «сливочным» не отстать от «Барселоны», которая сыграет с «Атлетико» в воскресенье

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Реал Мадрид 1:2 Голы: 1:0 Хуан Фойт (7'), 1:1 Килиан Мбаппе (17'), 1:2 Килиан Мбаппе (23') Вильярреал: Диего Конде, Хуан Фойт, Вилли Камбвала, Логан Кошта, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 64'), Тажон Бушанан (Ереми Пино, 64'), Пап Гуй (Денис Суарес, 84'), Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо, 79'), Алекс Баэна, Николя Пепе (Тьерно Барри, 46'), Айосе Перес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 61'), Эдуардо Камавинжа, Федерико Вальверде (Арда Гюлер, 83'), Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Родриго (Лука Модрич, 65'), Лукас Васкес, Raul Asencio (Антонио Рюдигер, 61') Предупреждения: Орельен Чуаэми (33'), Серхи Кардона (50'), Хуан Фойт (75')

Как «Вильярреал» поймал «Реал» в первые минуты

«Жёлтая субмарина» начала встречу агрессивно, заставив «Мадрид» нервничать с первых минут. Айосе Перес дважды угрожал воротам гостей уже в стартовые 7 минут, но Тибо Куртуа оба раза выручил: сначала отбил коварный удар в ближний угол, а затем достал закрученный мяч из дальнего угла.

Однако на 7-й минуте Куртуа оказался бессилен. После подачи углового в штрафной начался настоящий хаос — мяч рикошетил от игроков, пока не отскочил к Хуану Фойту. Капитан «Вильярреала» оказался расторопнее всех и затолкал мяч в ворота — 1:0.

«Вильярреал» — «Реал» globallookpress.com

Этот гол завёл трибуны и придал хозяевам уверенности. Но вместе с тем он разозлил «Реал».

Мбаппе переключает передачу — и решает игру за шесть минут

«Мадрид» мгновенно прибавил в темпе, и всего через 10 минут счёт был уже равным.

Килиан Мбаппе начал атаку, разрезающей передачей отправив в прорыв Браима Диаса. Тот ворвался в штрафную, раскачал вратаря и попытался перебросить, но Диего Конде грамотно оставил руку и отразил удар! Однако первым на подборе оказался именно Мбаппе — и спокойно отправил мяч в почти пустые ворота.

«Вильярреал» — «Реал» globallookpress.com

Француз даже не стал праздновать. Вместо этого он сразу побежал за мячом и направился в центр поля. Он выполнял миссию — и ещё не закончил.

На 23-й минуте он вновь напомнил о себе. Лукас Васкес получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную. Защитники «Вильярреала» почему-то оставили Мбаппе без опеки, дали французу принять мяч, глянуть на ворота и пробить — Килиан таким подарком воспользовался: обработал мяч и хладнокровно вонзил его в верхний угол — 2:1.

«Вильярреал» — «Реал» globallookpress.com

Этот мяч стал для него 20-м в Ла Лиге, и теперь он всего в одном голе от Роберта Левандовского, который пока лидирует в гонке бомбардиров.

«Вильярреал» давит, Куртуа — стена

Пропустив дважды, хозяева не сдались. Они продолжили атаковать, и незадолго до перерыва «Реалу» снова пришлось рассчитывать на Куртуа. Голкипер «сливочных» в эффектном прыжке вытащил опасный дальний удар Николя Пепе, а затем справился и с попыткой Алекса Баэны.

«Вильярреал» — «Реал» globallookpress.com

Во втором тайме «Вильярреал» продолжил наседать. Марселино усилил атаку, выпустив Тьерно Барри вместо Пепе, а уже на 48-й минуте его команда была в шаге от гола. Всё тот же Фойт мог оформить дубль, но с выгодной позиции пробил выше ворот.

Анчелотти выпускает звёзд, а «Вильярреал» продолжает бороться<

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«Реал» начал немного терять контроль над игрой, и Анчелотти решил вмешаться. Он отправил в бой Винисиуса и Модрича, чтобы добавить скорости и опыта в атаке.

В середине тайма мадридцы едва не забили третий. Федерико Вальверде пробил с линии штрафной, но Конде в эффектном броске отбил мяч. В следующем эпизоде уже Мбаппе оказался на ударной позиции — защитники в последний момент лишили нападающего мяча.

«Вильярреал» — «Реал» globallookpress.com

А «Вильярреал» не сдавался. На 83-й минуте Айосе Перес развернулся в штрафной и пробил с левой — чуть выше перекладины. Это был последний реальный шанс хозяев — и его они упустили.

«Реал» удерживает лидерство, «Вильярреал» буксует

Победа на выезде получилась непростой, но именно такие невзрачные матчи позволяют оставаться в чемпионской гонке. «Реал» устоял под давлением, воспользовался своими моментами и снова захватил первую строчку в таблице (хотя у «Барсы» всего на три очка меньше – и две игры в запасе).

Календарь и таблица испанской Примеры

Для «Вильярреала» поражение стало вторым подряд в Ла Лиге. Команда Марселино идёт пятой, но теперь уже на пять очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов.