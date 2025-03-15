«Реал» еле-еле дожал «Вильярреал»: дубль Мбаппе принёс мадридцам важную победу

Как «Вильярреал» поймал «Реал» в первые минуты
«Жёлтая субмарина» начала встречу агрессивно, заставив «Мадрид» нервничать с первых минут. Айосе Перес дважды угрожал воротам гостей уже в стартовые 7 минут, но Тибо Куртуа оба раза выручил: сначала отбил коварный удар в ближний угол, а затем достал закрученный мяч из дальнего угла.
Однако на 7-й минуте Куртуа оказался бессилен. После подачи углового в штрафной начался настоящий хаос — мяч рикошетил от игроков, пока не отскочил к Хуану Фойту. Капитан «Вильярреала» оказался расторопнее всех и затолкал мяч в ворота — 1:0.
Этот гол завёл трибуны и придал хозяевам уверенности. Но вместе с тем он разозлил «Реал».
Мбаппе переключает передачу — и решает игру за шесть минут
«Мадрид» мгновенно прибавил в темпе, и всего через 10 минут счёт был уже равным.
Килиан Мбаппе начал атаку, разрезающей передачей отправив в прорыв Браима Диаса. Тот ворвался в штрафную, раскачал вратаря и попытался перебросить, но Диего Конде грамотно оставил руку и отразил удар! Однако первым на подборе оказался именно Мбаппе — и спокойно отправил мяч в почти пустые ворота.
Француз даже не стал праздновать. Вместо этого он сразу побежал за мячом и направился в центр поля. Он выполнял миссию — и ещё не закончил.
На 23-й минуте он вновь напомнил о себе. Лукас Васкес получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную. Защитники «Вильярреала» почему-то оставили Мбаппе без опеки, дали французу принять мяч, глянуть на ворота и пробить — Килиан таким подарком воспользовался: обработал мяч и хладнокровно вонзил его в верхний угол — 2:1.
Этот мяч стал для него 20-м в Ла Лиге, и теперь он всего в одном голе от Роберта Левандовского, который пока лидирует в гонке бомбардиров.
«Вильярреал» давит, Куртуа — стена
Пропустив дважды, хозяева не сдались. Они продолжили атаковать, и незадолго до перерыва «Реалу» снова пришлось рассчитывать на Куртуа. Голкипер «сливочных» в эффектном прыжке вытащил опасный дальний удар Николя Пепе, а затем справился и с попыткой Алекса Баэны.
Во втором тайме «Вильярреал» продолжил наседать. Марселино усилил атаку, выпустив Тьерно Барри вместо Пепе, а уже на 48-й минуте его команда была в шаге от гола. Всё тот же Фойт мог оформить дубль, но с выгодной позиции пробил выше ворот.
Анчелотти выпускает звёзд, а «Вильярреал» продолжает бороться<BR>
«Реал» начал немного терять контроль над игрой, и Анчелотти решил вмешаться. Он отправил в бой Винисиуса и Модрича, чтобы добавить скорости и опыта в атаке.
В середине тайма мадридцы едва не забили третий. Федерико Вальверде пробил с линии штрафной, но Конде в эффектном броске отбил мяч. В следующем эпизоде уже Мбаппе оказался на ударной позиции — защитники в последний момент лишили нападающего мяча.
А «Вильярреал» не сдавался. На 83-й минуте Айосе Перес развернулся в штрафной и пробил с левой — чуть выше перекладины. Это был последний реальный шанс хозяев — и его они упустили.
«Реал» удерживает лидерство, «Вильярреал» буксует
Победа на выезде получилась непростой, но именно такие невзрачные матчи позволяют оставаться в чемпионской гонке. «Реал» устоял под давлением, воспользовался своими моментами и снова захватил первую строчку в таблице (хотя у «Барсы» всего на три очка меньше – и две игры в запасе).
Календарь и таблица испанской Примеры
Для «Вильярреала» поражение стало вторым подряд в Ла Лиге. Команда Марселино идёт пятой, но теперь уже на пять очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов.