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    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче против «Динамо»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Насколько тяжело играть без Баринова и Самошникова? Еще не было Карпукаса. Их не было по разным причинам. Но мы с честью сыграли. Заработали три очка. Ребята показали характер. Вы видели, как мы были сильны ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Но мы показываем, что все возможно.

    Конечно, все могло сложиться по‑другому, если бы "Динамо" забило свои моменты в первом тайме. Но во втором тайме мы прибавили. Мы давно не могли обыграть "Динамо" дома.

    Годяев? Он набирает от матча к матчу. Обрастаем игровым мясом. Конкуренция высокая, но он показывает, что он конкурентен. Он провел хорошую работу, были ошибки, но это можно списать на молодость.

  • «Локомотив» — «Динамо» 2:1. Онлайн
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    • Почему Сарвели вышел вместо Пиняева на фланге? Сергей получил травму. Раков провел дни последние с температурой 39, он был не готов. Был выбор между Сарвели и Салтыковым. Но выбрали того, кто может смещаться с фланга в центр. Были ошибки, но с точки зрения самоотдачи и пользы все сыграли хорошо. Ментальность была на высоком уровне», — передает слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» располагается на 4-й позиции РПЛ с 40 очками в активе, отставая от 1-й строчки на 3 балла. В следующем матче «железнодорожники» встретятся с «Крыльями Советов» 28-го марта.

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