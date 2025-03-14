«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:1, обзор голов

Английскийпо сумме двух матчей победил испанский

Первая игра в Сан-Себастьяне завершилась вничью со счетом 1:1, а ответной игре в Манчестере сильнее были хозяева (3:1).

Баски открыли счет на 10-й минуте после точного удара с пенальти Микеля Оярсабаля.

«МЮ» отыгрался уже через 5 минут после гола Бруну Фернандеша также с 11-метрового.

Победу португалец принес своей команде, а с ней и выход в четвертьфинал на 50-й минуте. Бруну Фернандеш тоже забил с пенальти.

С 63-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Хона Арамбуру.

Третий мяч Бруну Фернандеш забил на 87-й минуте, для него он стал третьим голом в этой встрече.

Точку в матче поставил Диогу Дало на 90+1-й минуте.

Календарь и таблица Лиги чемпионов