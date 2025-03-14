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    «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» в ЛЕ, Фернандеш сделал хет-трик

    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Английский «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей победил испанский «Реал Сосьедад».

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Первая игра в Сан-Себастьяне завершилась вничью со счетом 1:1, а ответной игре в Манчестере сильнее были хозяева (3:1).

    Баски открыли счет на 10-й минуте после точного удара с пенальти Микеля Оярсабаля.

    «МЮ» отыгрался уже через 5 минут после гола Бруну Фернандеша также с 11-метрового.

    Победу португалец принес своей команде, а с ней и выход в четвертьфинал на 50-й минуте. Бруну Фернандеш тоже забил с пенальти.

    С 63-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Хона Арамбуру.

    Третий мяч Бруну Фернандеш забил на 87-й минуте, для него он стал третьим голом в этой встрече.

    Точку в матче поставил Диогу Дало на 90+1-й минуте.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 4:1
    Голы: 0:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (10'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (16'), 2:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (50'), 3:1 Бруну Фернандеш (87'), 4:1 Диогу Далот (90 + 1') Предупреждения: Маттейс де Лигт (9'), Игор Субельдия (14'), Пабло Марин (39'), Мартин Субименди (51'), Микель Оярсабаль (64'), Ариц Элустондо (69'), Андер Барренечеа (74'), Наиф Агер (90'), Тоби Колльер (90 + 4') Удаление: Хон Арамбуру (63')

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