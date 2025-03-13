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    Лончар: «Спартак» является претендентом на чемпионство

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    Хавбек «Акрона» Стефан Лончар высказался по поводу чемпионских амбиций московского «Спартака». Ранее клуб проиграл красно-белым в Кубке России со счетом 2:3.

    Стефан Лончар
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    Стефан Лончар

    «Московский "Спартак" является претендентом на чемпионство, как другие четыре-пять топ-команд. Об этом нечего говорить. Та игра, которую мы проводили со "Спартаком" в чемпионате, мы были не на своём уровне. Вчера, особенно во втором тайме, мы вышли на поле более решительными и показали, что мы можем. После того как Эсанов забил гол с пенальти, это дало нам дополнительные силы.

    Потом мы пропустили глупый мяч. Это было совершенно не кстати. Надо понимать, что время, которое мы играли хорошо против "Спартака", для нас хороший показатель. Но мы, конечно, можем больше», — сказал Лончар «Чемпионату».

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