Комличенко: Просто точно не было

Нападающийвысказался о победе в матче с(2:1).

«Просто точно не было. Такая победа вдвойне приятна, потому что восемь лет тут не выигрывали и эта победа в первую очередь для нашего тренера, для Джонни. Потому что важно ему было выиграть сегодня.

И эта победа для всех болельщиков, для прекрасных наших болельщиц. 8 марта прекрасный праздник, и для них для всех эта победа такая боевая, мужская», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей. У команды 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и идет 7-й в таблице.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ кряду. Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу с 8 баллами.