Хюттер: Скоро Головин вернется в общую группу

Главный тренервысказался о восстановлении россиянина

«Скоро и он вернётся в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды. Высокая конкуренция в команде — это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением.

Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнёров по позиции и приносит много пользы на поле. Поэтому я надеюсь, что он будет в заявке на игру с "Анже" или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва», — цитирует Хюттера официальный сайт «Монако».

Календарь и таблица Лиги 1

В нынешнем сезоне Головин провел за красно-белых 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.