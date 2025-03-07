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    «Черноморец» и «Арсенал» сыграли безголевую ничью в Первой лиге

    «Черноморец» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

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    Новороссийский «Черноморец» и тульский «Арсенал» не смогли поразить ворота друг друга в 23-м туре Первой лиги по футболу — 0:0.

    Ростислав Солдатенко теперь играет за «Черноморец»
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    Ростислав Солдатенко теперь играет за «Черноморец»

    Перед матчем хозяева поразил вирус, из-за которого многие футболисты не смогли выйти на поле, а Олегу Василенко пришлось выставлять ослабленный состав.

    Сама игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Арсенал Тула 0:0
    Черноморец: Ростислав Солдатенко, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Зелимхан Юсупов, Иван Енин, Павел Горелов, Егор Иванов, Мастерной Владислав, Гедеон Гузина, Milic S. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Владислав Левин, Данил Липовой, Амур Калмыков, Brnovic M., Penchikov D., Reyes E., Sergeev D.

    «Черноморец» пока третий в таблице чемпионата с 40 очками. «Арсенал» (31) — седьмой.

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