«Черноморец» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

Новороссийскийи тульскийне смогли поразить ворота друг друга в 23-м туре Первой лиги по футболу — 0:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ростислав Солдатенко теперь играет за «Черноморец» Фото: fcchernomorets.ru

Перед матчем хозяева поразил вирус, из-за которого многие футболисты не смогли выйти на поле, а Олегу Василенко пришлось выставлять ослабленный состав.

Сама игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов.

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Арсенал Тула 0:0 Черноморец: Ростислав Солдатенко, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Зелимхан Юсупов, Иван Енин, Павел Горелов, Егор Иванов, Мастерной Владислав, Гедеон Гузина, Milic S. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Владислав Левин, Данил Липовой, Амур Калмыков, Brnovic M., Penchikov D., Reyes E., Sergeev D.

«Черноморец» пока третий в таблице чемпионата с 40 очками. «Арсенал» (31) — седьмой.