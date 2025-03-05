«Барселона» намерена подписать румынского защитника

Андрей Рациу Фото: globallookpress.com
Каталонцы давно ведут румынского футболиста и уже запрашивали у его нынешнего клуба сумму трансфера.
Инициатором перехода выступает спортивный директор «Барселоны» Деку, а главный тренер Ханс-Дитер Флик пока сомневается в необходимости этой покупки.
В контракте 26-летнего Рациу есть пункт отступных в размере 25 млн евро, но каталонцы хотят снизить сумму, включив в сделку одного из своих футболистов.
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В этом сезоне в Ла Лиге игрок сборной Румынии провел 24 матча, забил 2 мяча.