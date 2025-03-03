Защитник «Факела» Калинин: Физически мы хорошо готовы

Игорь Калинин — защитник «Факела» Фото: globallookpress.com
Напомним, что воронежская команда проиграла «Химкам» со счетом 0:1 в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.
«Свою форму тяжело оценивать, я только один-два дня тренировался с командой, если учитывать предыгровую тренировку, естественно мне надо набирать форму. А команда чувствует себя хорошо. В матче с "Химками" было видно, что игроки после 70−80 минут матча бежали вперёд, физически мы хорошо готовы», — сказал Калинин Чемпионату.
После 19-и туров в РПЛ «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 14-ю очками в активе.