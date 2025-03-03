Губерниев: Если Сантос настоящий патриот России, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию

Спортивный комментаторвысказался о вызовев национальную команду России.

«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию. Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно?

Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин, он ведь за результат отвечает», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, осенью 2024 гола 30-летний Сантос получил российское гражданство.