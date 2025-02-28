Погребняк: У «Локомотива» и ЦСКА нет шансов вклиниться в борьбу за золото РПЛ

Экс-форвард сборной Россиивыразил мнение, что «Локомотиву» и ЦСКА не удастся побороться за первое место в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Могут ли вклиниться в борьбу за золото "Локомотив" и ЦСКА? Нет, никаких шансов. Отрыв от лидеров довольно большой, особенно у ЦСКА. "Локомотив" мне нравится: молодая команда, с азартом, запалом.

Что касается ЦСКА, то армейцы нестабильны. В первой части сезона они были загадкой, играли фактически без нападающего. Даже не знаю, чего от них ожидать», — приводит слова Погребняка «РГ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Локо» с 35 очками идет на 5-й позиции, ЦСКА с 31 баллами — 6-й.