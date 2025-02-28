Гранат высказался о возможном назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо»

Бывший футболистподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера «бело-голубых».

«Что я думаю об этом? Ну, наверное, в первую очередь, если бы Карпин пришел вместо Лички, то хотелось бы, чтобы он не совмещал посты, а всё внимание уделял "Динамо", вот тогда я думаю, был бы явный прогресс.

Как я оценю работу Лички? Ну, будем по концу сезона, наверное, смотреть результаты, и руководство будет принимать решение. А так, чтобы попасть как минимум в тройку, у команды всё есть. Сейчас смысла менять тренера нет? Нет, сейчас нет, конечно. Предсезонную подготовку же они пошли с Личкой? Да-да. Каламбур будет, если поменяют сейчас? Вы правы», — сказал Гранат «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Специалист планирует сосредоточиться на работе в сборной России.