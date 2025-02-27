Мостовой: Я говорил, что Захарян выздоровеет и будет играть, у него есть доверие

Экс-полузащитникподелился мнением об игре российского футболистав последних матчах.

«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из "Сосьедада", я говорил, что нужно подождать. Говорил, у человека травма — он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие. Я читал до этого высказывания о нём и было противно.

Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать! Гол придаёт уверенности, у него всё впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость — это его преимущество», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, что Захарян забил дебютный гол в нынешнем сезоне в матче против «Леганеса» (3:0) и сделал голевую передачу во встрече с «Мидтьюлланном» (5:2). В последнем поединке россиянин снова получил травму.